Министр назвал невозможным строительство объездной дороги в Ставрополе за лесом

Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил спроектировать будущую объездную дорогу в Ставрополе от выезда из города со стороны села Верхнерусского до улицы 45-я Параллель с минимальным входом на территорию заказника «Русский лес». Обратив внимание, что ставропольцы активно обсуждают эту тему, глава региона сказал следующее:

- Прошу проанализировать возможность проведения трассы с минимальным входом в лесную зону.

При этом министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа рассказал «Комсомольской правде в Ставрополе» в эксклюзивном интервью, что проложить магистраль за лесом нельзя.

- Русский лес опускается до склона Ставропольского предгорья, где находятся оползневые участки. За лесом находится и водохранилище, которое питает Ставрополь. Естественно, по тем зонам прохождение дороги невозможно, - пояснил министр.

Кроме того, заметил Евгений Викторович, если выводить дорогу за пределы заказника вообще - магистраль не будет уже объездной.

- Это будет обыкновенная дорога регионального значения, как трасса «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская» или «Сенгилеевское – Каменнобродское». А мы говорим про непосредственный объезд Ставрополя с прохождением минимального количества километров с входом и выходом из одной точки в другую, - добавил Штепа.

Ранее «КП» писала о том, когда начнется строительство новой объездной дороги в краевом центре.