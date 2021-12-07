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Происшествия7 декабря 2021 6:21

Правоохранители задержали бывшего замминистра строительства Ставрополья Уварова

Он превысил должностные полномочия и нанес ущерб государству почти в сто миллионов рублей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Правоохранители задержали экс-замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края Андрея Уварова для избрания ему меры пресечения. Он является фигурантом уголовного дела после сдачи больницы без отопления, воды и света. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Дело завели после инцидента со сдачей больницы в селе Кугульта. По данным следствия, Уваров согласовал введение здания в эксплуатацию, зная, что там нет отопления, света и водопровода.

- Таким образом, заместитель министра строительства и архитектуры края своими незаконными действиями, выразившимися в грубом нарушении порядка приемки объекта, причинил бюджетной системе Российской Федерации материальный ущерб на сумму более 94,2 млн рублей, - рассказали в ведомстве.

Расследование продолжается, прокуратура взяла дело на особый контроль.