Правоохранители задержали бывшего замминистра строительства Ставрополья Уварова

Правоохранители задержали экс-замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края Андрея Уварова для избрания ему меры пресечения. Он является фигурантом уголовного дела после сдачи больницы без отопления, воды и света. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Дело завели после инцидента со сдачей больницы в селе Кугульта. По данным следствия, Уваров согласовал введение здания в эксплуатацию, зная, что там нет отопления, света и водопровода.

- Таким образом, заместитель министра строительства и архитектуры края своими незаконными действиями, выразившимися в грубом нарушении порядка приемки объекта, причинил бюджетной системе Российской Федерации материальный ущерб на сумму более 94,2 млн рублей, - рассказали в ведомстве.

Расследование продолжается, прокуратура взяла дело на особый контроль.