Молодые специалисты «ЕвроХима» стали лауреатами премии #МыВместе

Председатель Комитета ГД РФ по молодёжной политике А. Метелев и молодые специалисты «ЕвроХима» – лауреаты премии #МыВместе.

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко удостоена награды Международной премии #МыВместе, проводимой при поддержке Президента РФ в целях содействия достижению Национальных целей развития России, развития культуры взаимопомощи, поддержки лидеров социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.

За активную реализацию практик корпоративного волонтёрства и программу #20ДобрыхДелЕвроХима в российских регионах премией #МыВместе награждён Совет молодых специалистов «ЕвроХима».

Диплом лауреатов премии молодым специалистам «ЕвроХима» вручил председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев. По его словам, «эта награда молодым активистам «ЕвроХима» присуждена за прекрасные добровольческие проекты, реализованные ими в самых различных регионах России, от Заполярья до Кавказа».

В 2021 году компании «ЕвроХим» исполнилось 20 лет, и в честь этого юбилея на всех предприятиях была развёрнута волонтёрская программа #20ДобрыхДелЕвроХима, которую, в течение всего года воплощали в жизнь молодые специалисты и волонтёры компании. Молодые активисты «ЕвроХима» в разных уголках страны на протяжении года помогали нуждающимся, совершая добрые дела в городах присутствия.

Так, молодые специалисты и волонтеры «Невинномысского Азота», входящего в минерально-химический холдинг, уже реализовали порядка 35 инициатив - высаживали деревья в городе, участвовали в акциях «Вода России» по очистке берегов рек от мусора, помогали пожилым, организовывали для особенных детей праздники и фестивали, регулярно выходили на городские субботники.

При поддержке оперативного штаба компании волонтёры оказывали помощь учреждениям здравоохранения и образования, реализовали многочисленные экологические и спортивные мероприятия, онлайн-проекты для детей и молодёжи, проводили акции по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в каждом городе присутствия.

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку достижениям добровольческого движения «ЕвроХима». «Благодарю вас за бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции», - отмечено в письме Президента коллективу компании.

Волонтёрские инициативы молодых специалистов «ЕвроХима» получили широкое признание общественности: 1 декабря они стали лауреатами конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», проводимого ассоциацией грантодающих организаций «Форум доноров», и вот теперь удостоились престижной Международной премии #МыВместе.