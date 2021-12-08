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Экономика8 декабря 2021 8:43

В 2024 году на Ставрополье подготовят проект нового завода по переработке вторсырья

Сначала объем инвестиций составит 500 млн рублей, позже для строительства привлекут еще больше средств
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В 2024 году в Ставрополе подготовят проект нового завода по переработке вторичного сырья и производство полимерной упаковки. Строительство развернут на территории существующего индустриального парка.

На первых этапах инвестируют 500 миллионов рублей, а в следующие десять лет объем инвестиций составит три миллиарда рублей. Это "долгоиграющий" проект, на реализацию которого нужно много времени и средств. Когда завод заработает, сотни людей смогут трудоустроиться.

Напомним, вторичная переработка - это производство новых материалов из уже использованных. Потерявшие свойства предметы считаются отходами, их можно сжигать на мусорных полигонах, а можно переработать.