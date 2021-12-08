Прокурор Лоренц оспорил через суд поправки думы Ставропольского края

Прокурор Александр Лоренц. Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц предъявил в суд иск на решение региональной думы. Изменения, принятые депутатами, противоречат природоохранному законодательству, передает пресс-служба надзорного ведомства.

25 ноября 2021 года дума приняла поправки в закон Ставропольского края "Об особо охраняемых природных территориях". Депутаты дополнили акт статьей, разрешающей менять границы особо охраняемых природных территорий краевого значения и их функциональных зон. Согласно изменением, сокращение границ возможно при использовании земли в хозяйственных нуждах. 8 декабря решение вступило в силу.

- Реализация вышеуказанного закона противоречит требованиям природоохранного законодательства и принципам необходимости сохранения и восстановления уникальных природных комплексов, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Заявление поступило в Ставропольский краевой суд. Лоренц требует признать поправки недействующими.