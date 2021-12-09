В 2022 году все медучреждения Ставрополья получат кислородные газификаторы

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время пресс-конференции в Москве заявил, что в 2022 году власти региона планируют оснастить все больницы кислородными газификаторами. Это нужно для обеспечения кислородозависимых пациентов нужным газом.

- В настоящее время мы забираем кислород в Нижнем Тагиле - 114 тонн в неделю. Также первые 120 тонн направили из Азербайджана. Кроме того, мы построили в Невинномысске хаб по дегазации. Объем проведенной работы очень большой, - рассказал Владимиров.

В условиях пандемии коронавируса важно следить за бесперебойной подачей кислорода на ковид-койках. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об отключении кислорода в Архонской больнице Северной Осетии 4 ноября 2021 года. Тогда из-за поломки на кислородной подстанции пришлось экстренно эвакуировать пациентов.