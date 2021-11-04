Проблемы с кислородом в Архонской больнице Северной Осетии 4 ноября 2021 года. Главное

Инцидентом занялись Минздрав и прокуратура республики Фото: Иван МАКЕЕВ

История проблем с кислородом в Архонской больнице широко разошлась в СМИ Северо-Кавказского округа. "КП-Северный Кавказ" рассказывает последние новости об инциденте, а также восстанавливает хронологию событий.

ПЕРЕВОД ПАЦИЕНТОВ В АРХОНСКУЮ БОЛЬНИЦУ И НАЧАЛО ПРОБЛЕМ

Примерно со 2 ноября в Архонскую ЦГБ начали поступать ковид-пациенты из Республиканской клинической больницы Северной Осетии (РКБ). Главной причиной перевода стало отсутствие свободных коек, поэтому главврачи решили распределить нагрузку. Так, в Архонской больнице оказались больные, которым требуется медицинский кислород.

Через несколько дней, 4 ноября, утром начались проблемы с подачей кислорода. Когда осмотрели подстанцию, поняли, что есть небольшая поломка. Сначала говорили о поломанном кране китайского производства, однако потом выяснилось - нужно заменить шланг. На это уйдет какое-то время, а трагичная история с 9 погибшими пациентами в больнице Владикавказа все еще свежа в памяти. Поэтому главврач Архонской ЦРБ принял решение о переводе пациентов в другие клиники.

Во дворе началась суета: подогнали 10 машин "Скорой помощи", врачи в спецодежде начали транспортировку больных, родственники приехали на место событий. Также довольно быстро к больнице прибыл вице-премьер Северной Осетии.

Решили отвезти пациентов обратно в РКБ, Ардонскую больницу и в Октябрьский. Однако у медиков и обеспокоенной родни возникли правомерные вопросы о правильности такого решения. Ведь 10 октября в Ардонской больнице тоже были перебои с подачей кислорода.

Так или иначе, пациентов начали сажать в машины "Скорой помощи".

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

Министерство здравоохранения Северной Осетии прокомментировало ситуацию, прояснив многие моменты. Согласно сообщению, кислородная подстанция работает в штатном режиме, а жизни и здоровью пациентов ничто не угрожает.

- В настоящий момент осуществляется перевод части пациентов Архонской больницы в другие медицинские организации с целью оптимизации распределения пациентов в ковид-стационарах республики и снижения нагрузки на систему подачи кислорода. Медицинским кислородом больница на данный момент обеспечена, система подачи также работает в штатном режиме. Угрозы жизни и здоровью пациентов нет. Дополнительно сообщаем, что реанимационных пациентов в больнице нет.

Прокуратура республики начала проверку по факту инцидента, а на место выехал и.о. прокурора Северной Осетии.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Врио министра здравоохранения Сослан Тебиев поставил точку в вопросе проблем подачи кислорода в Архонской больнице. По его словам, никакой поломки в системе не было, подача кислорода не прекращалась. Однако теперь она не может работать с прежней нагрузкой, именно поэтому приняли решение перевезти пациентов.

- Никакой поломки в системе не было. Была проблема с закачкой кислорода, которая оперативная была решена. Ни на секунду кислородная система свое действие не прекращала. Сейчас кислорода больше тонны, - рассказал Тебиев.

К вечеру в больницу привезут еще 16 тонн кислорода, в другие медучреждения переведут 25 пациентов. Некоторых из них уже приняли в Ардоне и Октябрьском. Архонская ЦРБ продолжает работу в обычном режиме, но вот новых больных принять не сможет.

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