"Никакой поломки не было": глава Минздрава Северной Осетии о ситуации в Архонской больнице

25 человек переведут в другие больницы. Фото Instagram Сослана Тебиева

Врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев объяснил ситуацию перебоев подачи медицинского кислорода в Архонской ЦРБ. По его словам, никакой поломки в системе не было, возникли лишь технические затруднения.

- Никакой поломки в системе не было. Была проблема с закачкой кислорода, которая оперативная была решена. Ни на секунду кислородная система свое действие не прекращала. Сейчас кислорода больше тонны, - заявил Тебиев.

Также он пояснил, что из-за этого нагрузка на систему возросла в разы. Именно поэтому пришлось переводить пациентов в другие больницы - ради оптимизации кислородного расхода. Всего переведут 25 больных.

Вечером Архонская больница примет поставку в видео 16 тонн медицинского кислорода, чтобы на время восстановления прежних мощностей работы кислородной подстанции обеспечить пациентов важным газом.

Также Тебиев опроверг информацию о поломки крана - его просто нет.

- Нет никакого крана, была проблема со шлангом. Поломки никакой нет, система работает в штатном режиме и контролируется круглосуточно. И так в каждом учреждении, - резюмировал глава Минздрава.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об отключении кислорода в Архонской больнице Северной Осетии. Из-за перебоев пришлось перевести часть пациентов в Ардон и Октябрьский, однако врачи и родственники пациентов засомневались в таком решении - ведь 11 октября в Ардонской клинике тоже были перебои с кислородом.

Прокуратура уже начала проверку по этому инциденту. Сотрудники выяснят причины и обстоятельства перебоев, установят степень ответственности медучреждения.

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