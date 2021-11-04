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Происшествия4 ноября 2021 11:46

8 пациентов Архонской больницы Северной Осетии перевели в Ардонскую клинику

Автомобили "Скорой помощи" продолжают перевозить больных в другие медучреждения
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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За прошедший час 8 пациентов, которым требуется медицинский кислород, перевезли из Архонской ЦРБ в Ардон и Октябрьский. Причиной стало отключение кислорода в Архонской больнице 4 ноября 2021 года.

Прокуратура уже начала проверку инцидента, установят причины перебоя медицинского кислорода и установят степень ответственности главврача. Сейчас на месте работают медики в спецодеждах, прокурор республики, вице-премьер и представители Минздрава.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что произошло в Архонской больнице и почему переводить пациентов в Ардон - не самая лучшая идея.