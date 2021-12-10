В ноябре на Ставрополье подорожали картофель и свекла, но подешевели цитрусовые

Северо-Кавказстат сообщил о росте потребительских цен на продовольственные товары в ноябре 2021 года. По отношению к октябрю этого года индекс цен составил 101,0%. Подорожали картофель, свекла и свежие огурцы.

При этом упала цена на цитрусовые: апельсины, лимоны, мандарины. Также цена упала на морковь, репчатый лук, бананы и яблоки.

- С начала текущего года (ноябрь 2021 г. к декабрю 2020 г.) индекс потребительских цен составил 107,9%, в том числе на продовольственные товары – 112,2%, непродовольственные – 107,7%, услуги – 103,5 процента, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что 11 декабря в Ставрополе стартует продуктовая ярмарка выходного дня. На ярмарках можно купить продукты по пониженной цене.