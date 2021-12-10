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Экономика10 декабря 2021 12:05

В ноябре 2021 года поездка в Турцию со Ставрополья подорожала почти вдвое

В сфере туризма наиболее сильно взлетела стоимость услуг
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Северо-Кавказстат опубликовала статистику индекса потребительских цен в ноябре 2021 года. По данным ведомства, наиболее серьезно взлетела стоимость услуг сферы зарубежного туризма.

- Из услуг, оказываемых населению края, в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. максимальное повышение цен и тарифов отмечалось в группе "услуги в сфере зарубежного туризма" на поездку на отдых в Турцию на 92,8% и поездку на отдых в ОАЭ на 55,6 процента, - сказано в сообщении.

Также изменились цены на услуги пассажирского транспорта. Проезд в маршрутных такси поднялся на 9%, а в городских автобусах - на 13,6%. При этом ставропольцы могут полететь на самолете по тарифу "эконом" за меньшую стоимость.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в ноябре этого года подорожали картофель, свекла и свежие огурцы, но при этом снизили цены на цитрусовые и фрукты.