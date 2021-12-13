Жительница Ставрополья похитила почти миллион рублей выплат по лжеинвалидности

Прокуратура Ставропольского края закончила проверку по инциденту с мошенничеством при получении социальных выплат. По данным ведомства, жительница Арзгирского района похитила больше 700 тысяч рублей, притворившись инвалидом 2 группы.

Находчивая женщина обратилась в компетентные ведомства для оформления инвалидности в 2011 году. Она подделала документы и смогла оформить соцвыплаты для инвалида второй группы. Причем инвалидность она себе сделала бессрочную.

- В результате преступных действий, женщина причинила Пенсионному фонду Российской Федерации имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму более 771 тыс. рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Против нее возбудили уголовное дело за мошенничество, расследование продолжается.