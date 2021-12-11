Огромные пакеты с деньгами: как передавали взятки экс-зампреду правительства Ставрополья

Алексей Когарлыцкий и Александр Золотарев

Промышленный районный суд Ставрополя продолжает рассматривать уголовные дела против бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого и экс-зампреда регионального правительства Александра Золотарева. Первого обвиняют в получении взяток и двух эпизодах злоупотребления должностными полномочий, второго - в пяти эпизодах получения взяток и подстрекательстве. Источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах рассказал, как Когарлыцкий передавал Золотареву взятки от "Гипроздрав" - организации, которая строила три больницы в Ставрополе.

На очной ставке Когарлыцкий говорил, что передавал деньги Золотареву трижды. Осенью-зимой 2017 года экс-зампред встретился со своим подчиненным около Детской краевой больнице и сказал, что тот мог бы выступить посредником в незаконных сделках. За это начальник обещал оказывать мужчине покровительство по службе. И Когарлыцкий согласился.

- Представитель встречался с министром у автомойки, и они ехали на улицу, на которой жил Золотарев. Не доезжая, они останавливались, к ним выезжал Золотарев. И затем Когарлыцкий шел в машину начальника, чтобы оставить черный пакет "BMW" с деньгами, - рассказал собеседник издания.

По словам Когарлыцкого, сумму взяток устанавливал Золотарев. И со временем сумма возрастала. При этом сам министр денег себе не брал, говорил он на очной ставке.

Золотарев отрицает сами факты передачи и получения средств. При этом его адвокат настаивал на проведении следственных мероприятий по установлению, поместятся суммы взяток в черный пакет. В конце очной ставки защита отметила, что при даче показаний юрист Когарлыцкого шепотом подсказывал своему доверителю.

Сам экс-министр заработал на взятках миллион, «Porsche Cayenne S», снегоболотоход и автоприцеп, передавала пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю. Прокуратура региона сообщала, что подсудимый пошел на сотрудничество со следствием. Имущество, арестованное по "делу Золотарева и Когарлыцкого", оценено в 20 млн рублей.

Изъятое имущество Когарлыцкого, полученное в качестве взятки

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