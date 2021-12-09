Арестованное имущество по делу Когарлыцкого и Золотарева оценено в 20 млн рублей

Алексей Когарлыцкий и Александр Золотарев

В декабре 2021 года СУ СКР по Ставропольскому краю завершило расследование дела против бывшего регионального министра строительства и архитектуры Алексея Когарлыцкого. Глава ведомства Игорь Иванов рассказал корреспонденту "КП-Ставрополь", как проходило предварительное следствие.

По итогу экс-министру вменяют получение взятки и два эпизода злоупотребления должностными полномочиями. Чиновник, действуя под эгидой бывшим зампредом правительства Ставрополья Александром Золотаревым, заработал более 63 млн рублей на строительстве трех больниц в Ставрополе. Деньги, как следует из показаний обвиняемого, достались его куратору.

Кроме того, при работе над Краевой детской клинической больницы Когарлыцкий добавил к тендеру 1,7 млн рублей на строительство теплого перехода, соединяющего новый и существующий корпуса. Для этого министр заключил допсоглашение, хотя в основном документе нужный объект уже был прописан.

Когда в Ставрополе строили легкоатлетический манеж, подрядчик пытался сдать его, не выполнив часть работ. В комплексе не было вентиляции и полов. Помимо прочего, организация пыталась завысить стоимость контракта. Проект принимал замминистра Иван Якимов, и Когарлыцкий следил за тем, чтобы документы подписали.

За незаконные услуги Когарлыцкий тоже получал взятки, уверено следствие. Чиновнику заплатили больше 1 млн рублей и подарили «Porsche Cayenne S», снегоболотоход и автоприцеп.

Изъятое имущество Когарлыцкого, полученное в качестве взятки

- При расследовании уголовных дел проделана значительная работа, проведено более 50 обысков, допрошено более 100 свидетелей, арестовано имущество на сумму более 20 миллионов рублей. Сейчас уголовные дела в отношении чиновников находятся на рассмотрении в Промышленном районном суде города Ставрополя, - рассказал "КП-Ставрополь" глава СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов.

В том же суде рассматривают дела Золотарева и Якимова. Отмечалось, что Когарлыцкий пошел на сотрудничество со следствием. Другие фигуранты дела не признают вину.

Всего за девять месяцев 2021 года в Ставропольском крае заведено 33 уголовных дела против "лиц с особым правовым статусом". Среди них, например, три депутата органов местного самоуправления, один депутат законодательных органов субъектов РФ, 10 адвокатов, пять членов избирательных комиссий.

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