Брали взятки прицепами: чиновники со Ставрополья, строившие больницы, пойдут под суд

Алексей Когарлыцкий. Фото: СУ СКР по СК

Следователи завершили расследовать уголовное дело против бывшего краевого министра строительства и архитектуры Алексея Когарлыцкого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю. Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело в Промышленный районный суд Ставрополя.

Экс-министра обвиняют в получении взятки и двух эпизодах злоупотребления должностных полномочий. В 2017-2019 года Когарлыцкий получил более 63 млн рублей от подрядчика АО "Гипроздрав", который строил три медучреждения в Ставрополе. Это корпусы Краевого детского клинического больницы, Краевого клинического кардиологического диспансера и Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера. При работе над этими проектами чиновник был в сговоре с бывшим зампредом правительства Ставрополья Александром Золотаревым.

- В декабре 2017 года Когарлыцкий заключил дополнительное соглашение, согласно которому объем работ по строительству Краевой детской клинической больницы был увеличен на сумму свыше 1,7 млн рублей для разработки проектной документации на строительство теплого перехода, соединяющего новый и существующий корпуса. Тогда как в основном государственном контракте было предусмотрено наличие такого перехода, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Изъятое имущество Когарлыцкого, полученное в качестве взятки

Изъятое имущество Когарлыцкого, полученное в качестве взятки

Кроме того, когда в Ставрополе строили легкоатлетический манеж, подрядчик не установил вентиляцию и застелил полы, а также значительно завысил стоимость работ. Но Когарлыцкий принял работы без нареканий. Ущерб от его действий оценен в 14 млн рублей. Затем чиновник следил за тем, чтобы его заместитель Иван Якимов подписал документы с ложной информацией о вводе в эксплуатацию объекта.

- В 2019 года чиновник получил от своих знакомых, в интересах которых он действовал, взятки в виде денег на общую сумму 1 млн рублей, а также в виде техники на общую сумму более 9,6 млн рублей в виде автомобиля «Porsche Cayenne S», снегоболотохода и автоприцепа, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ и регионального ГУ МВД России. Пресс-служба прокуратуры Ставропольского края сообщает, что Когарлыцкий в ходе расследования его преступлений заключил со следствием соглашение о сотрудничестве, которое он выполнил в полном объеме.

Дело Золотарева и Якимова находится в Промышленном районном суде с сентября 2021 года. Экс-зампреду правительства Ставрополья вменяют пять эпизодов получения взяток при строительстве больниц в Ставрополе и подстрекательство, а бывшему замминистра - превышение должностных полномочий.

Золотарева задержали в аэропорту. Следствие считает, что в этот момент он хотел скрыться. За свои действия он получил взятки в 64 млн рублей, а также в виде автомобильного прицепа за 360 тысяч рублей.

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