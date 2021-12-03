Обесценил землю в 38 раз: в чем подозревали главу Росимущества Ставрополья

ТУ Росимущества на Ставрополье нарушил решение Верховного суда РФ Фото: Архив "КП"

Ленинский районный суд Ставрополя признал уголовное преследование в отношении главы управления Росимущества по Ставропольскому краю Александра Ковалева. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказал осведомленный источник.

Правоохранительные органы задокументировали факт превышения должностных полномочий при продаже федеральной земли по заниженной цене. Речь идет о 14 тысячах гектарах сельскохозяйственных земель в Петровском районе края.

Во-первых, при заключении договора между ТУ Росимущества и организацией было нарушен краевой закон. Решением Верховного суда России в регионе до 2052 года установлен мораторий на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на это, на основе решения арбитражного суда Ставропольского края участок был продан.

- На момент заключения договора сделку не согласовывали с центральным аппаратом Росимущества, - пояснил собеседник издания.

И во-вторых, цена земли была занижена в 38 раз. По итогам экспертизы за 2015 год ее кадастровая стоимость составляла 1,065 млрд рублей. В 2017 году по заявлению организации решением комиссии пои Росреестре сумма упала до 198 млн рублей. В декабре 2020 года землю продали уже за 29,7 млн рублей.

- Александр Ковалев воспользовался пунктом федерального закона, по которому сельскохозяйственные земли продают не более чем за 15% от кадастровой стоимости, если у организации есть право постоянного пользования или право пожизненного наследуемого владения. Организация в нашем случае арендовала земли, но указанных прав у них не было, - сообщил источник "КП-Ставрополь".

После того, как земля перешла в собственность компании, ее кадастровая стоимость выросла до 1,1 млрд рублей.

В мае стало известно о задержании Ковалева. СУ СКР по Ставропольскому краю возбудило против него уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий". Главу ставропольского управления Росимущество отправили под домашний арест.

- В конце октября судья признал уголовное дело незаконным и необоснованным. При этом есть официальная позиция центрального аппарата Росимущества, которая считает действия Ковалева неправомерными. Сейчас постановление судьи Ленинского районного суда Ставрополя обжалуется прокуратурой Ставропольского края, - сообщил источник "КП-Ставрополь".