Глава Росимущества в Ставропольском крае отправлен под домашний арест

В Ленинском районном суде Ставрополя избрали меру пресечения для главы Территориального управления Росимущества Александра Ковалева. Его отправили под домашний арест, рассказывает источник "КП-Ставрополь" в суде.

Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий. В декабре 2020 года он нарушил законодательство об обороте сельскохозяйственных земель. При заключении договора с юрлицом глава краевого управления Росимущества неверно определил цену на участок в 14 гектаров. Таким образом государству нанесен ущерб в 168 млн рублей. Помимо прочего, нарушен запрет на приватизацию сельхозугодий в Ставропольском крае. Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки.

По словам источника "Комсомольской правды", земля досталась ООО "Агроальянс".

- С учетом личности подозреваемого и обстоятельств совершенного преступления Прокуратура Ставропольского края будет обжаловать решение Ленинского районного суда Ставрополя в апелляционном порядке с требованием заключить под стражу главу Территориального управления Росимущества в Ставропольском крае, - сообщила корреспонденту "КП" старший помощник прокурора Ставропольского края, лейтенант Полина Пушкарная.