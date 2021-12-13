В 2022 году отремонтируют дороги в селах Ставрополья за 171 млн рублей

В Ставропольском крае выделят 171 миллион рублей на ремонт сельских дорог в 2022 году. Работы пройдут в Преградном, Калиновском и в Предгорном округах региона по программе "Комплексное развитие сельских территорий".

В общей сложности капитально отремонтируют 4,5 км дорог в нескольких селах. Дороги проложат к наиболее важным объектам сельского хозяйства, школам и т.д. Отметим, что в регионе практикуется именно комплексный ремонт трасс, который включает не только смену асфальта, но и обустройство обочин, тротуаров и т.д.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, как распределили бюджет Ставрополя на 2022 год. Сколько средств выделят на социальную поддержку, сколько - на строительство социально значимых объектов.