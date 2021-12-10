10 декабря в Ставрополе приняли городской бюджет на 2022 год

Бюджет оказался сформирован с дефицитом Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

10 декабря в Ставрополе одобрили проект бюджета на 2022 год. Документ рассматривали ставропольские депутаты, позже они провели обсуждение в онлайн-формате. Также рассмотрели проект планового периода 2023 и 2024 годов.

- Бюджет сформирован с дефицитом в 1,9%. При этом финансовая программа сверстана ярко социально ориентированной. Доля расходов социального блока составляет 75%, - сказано в сообщении пресс-службы администрации краевой столицы.

Итоговый проект составлен из 19 муниципальных программ. Представители власти распределили долю бюджета на разные социальные сферы:

- на финансирование отраслей ЖКХ приходится 16,5% расходов;

- на индексацию зарплаты сотрудникам бюджетных организаций - 3,6%;

- на индексацию финансовых норм питания школьников - 4%, и т.д.

Бюджет рассчитан на ремонт школ, больниц и дорог, благоустройство общественных мест, реализацию пяти национальных проектов. На последние задачи направят 3,8 миллиарда рублей.

- Главный финансовый документ города на текущий год был принят с дефицитом всего в 5 % от объема налоговых и неналоговых доходов. В ходе исполнения бюджета его удалось полностью сократить. А 2020 год впервые за последние 9 лет городу удалось закрыть с профицитом бюджета, - рассказали в администрации города.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на реализацию национальных проектов во всем Ставропольском крае в 2022 году направят 23 миллиарда рублей. Сейчас Ставрополье лидирует в рейтинге освоения средств по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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