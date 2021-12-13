Двух сотрудников ГИБДД Ставрополья отправили под домашний арест за взятки

В Ставропольском крае два сотрудника ГИБДД стали фигурантами уголовного дела о получении взятки. Полицейские хотели "закрыть глаза" на двух наркоманов, получив определенную сумму.

- Через посредника сотрудники полиции получили взятку на общую сумму 40 тысяч рублей. Данное уголовное дело возбуждено СКР по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю по факту получения взятки группой лиц по предварительному сговору, - рассказали в Следкоме Ставрополья.

Уже идет служебная проверка. Скорее всего, мужчин уволят и выпишут им штраф или отправят в колонию за взяточничество.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о том, как передавали многомиллионные взятки экс-зампреду правительства Ставрополья Золотареву. Как рассказали корреспондентам редакции, вывозили огромные черные мешки с деньгами.