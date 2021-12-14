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Происшествия14 декабря 2021 10:39

В Буденновском округе мужчина погиб на трассе в опрокинутом автомобиле

Он ехал на полной скорости и не справился с управлением
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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ГИБДД Ставропольского края сообщила, что в Буденновском округе 14 декабря произошло смертельное ДТП с опрокинутым автомобилем. Виновник аварии погиб на месте от полученных травм.

- Водитель автомобиля Лада Гранта, двигаясь со стороны г. Зеленокумска в направлении г. Буденновска, выбрал небезопасную скорость движения, на которой не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля на проезжую часть, - рассказали в ведомстве.

46-летний мужчина не дождался медиков - погиб от полученных травм. Известно, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Сейчас проводят экспертизы на предмет алкогольного опьянения и неожиданного ухудшения здоровья.