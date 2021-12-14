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Общество14 декабря 2021 14:01

В Ставрополе 2,5 тысячи горожан могут оформить бесплатную землю под свой гараж

Сделать это можно а рамках гаражной амнистии 2021 года
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Более около двух с половиной тысяч жителей Ставрополя могут воспользоваться возможностями гаражной амнистии 2021 года и получить участок муниципальной земли. Уже сейчас 70 человек подали заявки в администрацию.

Напомним, гаражная амнистия 2021 года - упрощенный порядок оформления права собственности на землю под гаражом. При этом собственник гаража получает эту землю бесплатно - он не выкупает ее у государства или муниципалитета, а просто оформляет на свое имя или становится арендатором.

- Оформлением участков в Ставрополе занимается комитет управления муниципальным имуществом городской администрации. На сегодняшний день уже поступили обращения от 70 граждан. Всего мы прогнозируем около 2-2,5 тысячи обращений, - рассказали в администрации Ставрополя.

В регионе амнистия действует с 1 сентября 2021 года. При этом в городах Ставрополья сносят незаконные постройки, в том числе гаражи, которые поставили на муниципальной земле незаконно.