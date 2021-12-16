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Происшествия16 декабря 2021 14:50

Начальника Ставропольского кадетского училища Степанчука отстранили от работы за взятки

Мужчину подозревают во взятках и превышении должностных полномочий
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Олег Степанчук. Фото: stpku.mil.ru

Олег Степанчук. Фото: stpku.mil.ru

Начальника Ставропольского кадетского училища Олега Степанчука задержали по подозрению в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

- За вознаграждения Степанчук гарантировал поступление детей в кадетское училище. Превышение должностных полномочий связано, как и в деле его предшественника Леонида Куца, с премиями работникам. Часть из них он забирал себе, - сообщил собеседник издания.

Степанчук уже отстранен от работы. Пока что он находится в статусе подозреваемого. После предъявления обвинения ему изберут меру пресечения.

Предшественник мужчины - Леонид Куц - за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество получил штраф в 220 тысяч рублей.

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