В Ставрополе медики прооперировали младенца с редкой смертельной патологией

В Ставрополе медики спасли маленького ребенка с уникальным и смертельным заболеванием - щелью Бохдалека. При этой патологии органы из брюшной полости перемещаются в грудной отдел и давят на легкие и сердце.

Такой диагноз встречается у одного ребенка на четыре тысячи новорожденных. Это возможно исправить практически сразу после рождения, но операция требует высокого профессионализма. За это непростое дело взялся заведующий вторым хирургическим отделением детской краевой больницы Марат Байчоров.

- После операции у малыша возникло также довольно редкое осложнение - скопление лимфатической жидкости в плевральной полости легкого. Было принято решение о проведении дренирования и выведения жидкости из легкого, - рассказали в пресс-службе управлении по информполитике Ставрополья.

Мальчика и его счастливую маму выписали из больницы, операция прошла хорошо.