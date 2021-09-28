Врачи Дагестана спасли спортсмена от инвалидности во время опасной операции

Дагестанец мог остаться инвалидом из-за некроза костного мозга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Республиканской клинической больнице Дагестана врачи провели сложнейшую операцию - двухстороннее эндопротезирование двух тазобедренных суставов за одну сессию. Молодой мужчина, профессиональный спортсмен, настоял на таком решении проблемы "за один присест".

Пациент - 31-летний Асхаб. Он давно страдал от сильных болей, после чего понял, что ему все сложнее передвигаться. Асхаб направился к доктору, где ему поставили диагноз - костный мозг головки его бедра начал отмирать. Некроз распространился на несколько участков, нарушая кровоток.

Если бы Асхаб не промедлил или не согласился на операцию, он бы остался инвалидом.

- В нашей практике это первый такой случай. Мы объяснили молодому человеку все трудности реабилитации после проведения таких операций. Однако они его не остановили. В расчет мы взяли и то, что пациент – молодой, ему всего 31 год, и профессиональный спортсмен, а значит, его мускулатура в принципе готова к непростой реабилитации, - рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии больницы Ратмир Абдусаламов.

Он также заверил, что с пациентом все будет в порядке - времени для восстановления у него вполне достаточно. Однако Абдусаламов указал на опасность таких операций. Всегда лучше оперировать суставы поочереди.

Ортопед выложил видео с молодым Асхабом в своем инстаграм-аккаунте. Мужчина уже может передвигаться на костылях. По его словам, операция прошла хорошо и никаких осложнений не наблюдают.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ставропольской краевой клинической больнице впервые провели операцию по лигированию расширенных вен пищевода и желудка. Лигирование или, если проще, безопасная фиксация кровеносных сосудов, была необходима ставропольчанке с хронической проблемой вен ЖКТ.

Это сложная операция, которая требует особой осторожности, так как пациентка беременна.

- Наши медики, используя специальное оборудование, безопасно и не травматично стабилизировали вены пищевода и желудка пациентки, - рассказали в больнице.

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