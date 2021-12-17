На Ставрополье за сутки в ДТП пострадали 17 человек, четверо погибли

Фото: пресс-служба УГИБДД Ставропольского края

За 16 декабря в Ставропольском крае произошло 11 ДТП, в которых пострадали 17 человек и погибли четыре человека. Об одной из аварий "КП-Северный Кавказ" писала в момент инцидента. Фура влетела в легковой автомобиль, два человека погибли.

В ночь с 16 на 17 декабря в Пятигорске на проспекте Калинина столкнулись Хендэ Акцент и Мерседес Е400. Виновником аварии стал водитель Акцента - он не предоставил преимущество на дороге и начал поворачивать, когда в него влетела легковушка.

- От полученных травм скончалась пассажирка Хендэ, ее личность устанавливается, на вид около 30 лет. 33-летний водитель Хендэ, житель соседнего региона, получил незначительные травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Также у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, - рассказали в ГИБДД Ставропольского края.

Водитель Мерседеса не пострадал. Известно, что виновник ДТП уже 10 раз привлекался к ответственности за нарушения правил движения разной степени.