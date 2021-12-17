В Минздраве Ставрополья сообщили об отсутствии штамма "омикрон" в регионе

17 декабря во время брифинга заместитель министра здравоохранения Наталья Звягинцева рассказала, что в регионе не нашли ни одного заболевшего новым штаммом коронавируса "омикрон". Специалисты исследуют зараженных со специфическими симптомами, но говорить о распространении штамма еще нельзя.

- Что касается нового штамма, то пока заболевших им на Ставрополье не зарегистрировано. По поручению главного санитарного врача РФ мы проводим отбор проб от больных COVID-19 и направляем их для изучения в НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге, - рассказала журналистам Звягинцева.

Также она отметила, что небольшое снижение заболеваемости в регионе не может быть поводом для снятия ограничений. За последние сутки в регионе зафиксировали 460 зараженных коронавирусом, но при этом и число выздоровевших сильно выросло. Из больниц выписали 708 здоровых пациентов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" подробно писала, откуда может прийти "омикрон" и что об этом говорят в Роспотребнадзоре.