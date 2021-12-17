Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье17 декабря 2021 12:14

В Минздраве Ставрополья сообщили об отсутствии штамма "омикрон" в регионе

Также на брифинге рассказали о сложившейся эпидемиологической ситуации и способах борьбы с заболеванием
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

17 декабря во время брифинга заместитель министра здравоохранения Наталья Звягинцева рассказала, что в регионе не нашли ни одного заболевшего новым штаммом коронавируса "омикрон". Специалисты исследуют зараженных со специфическими симптомами, но говорить о распространении штамма еще нельзя.

- Что касается нового штамма, то пока заболевших им на Ставрополье не зарегистрировано. По поручению главного санитарного врача РФ мы проводим отбор проб от больных COVID-19 и направляем их для изучения в НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге, - рассказала журналистам Звягинцева.

Также она отметила, что небольшое снижение заболеваемости в регионе не может быть поводом для снятия ограничений. За последние сутки в регионе зафиксировали 460 зараженных коронавирусом, но при этом и число выздоровевших сильно выросло. Из больниц выписали 708 здоровых пациентов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" подробно писала, откуда может прийти "омикрон" и что об этом говорят в Роспотребнадзоре.