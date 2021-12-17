На Ставрополье средняя цена бензина в ноябре 2021 года составила 50 рублей за литр

В ноябре 2021 года в Ставропольском крае средняя потребительская цена на бензин составила 50 рублей 81 копейка, а на дизельное топливо - 50 рубль 46 копеек.

- По результатам наблюдения за потребительскими ценами, осуществляемого на 23-х автозаправочных станциях, расположенных на территории Ставропольского края, средняя потребительская цена на бензин автомобильный в ноябре 2021 года составила 50,81 рубля за литр, - рассказали в пресс-службе Северо-Кавказстат.

А по состоянию на 13 декабря цены уже изменились: бензин стоит 51 рубль 19 копеек, дизель - 51 рубль 2 копейки. В частности, 92 бензин стоит 48,25 рублей, 95 - 52,58 рублей, 98 - 60,46 рублей.

Напомним, в октябре средняя цена на бензин составляла 49 рублей 95 копеек.