В Ставрополе в ДТП по улице Серова пострадали четыре человека

В Ставрополе вечером 18 декабря по улице Серова столкнулись "Шевроле" и "Тойота", в ДТП пострадали 4 человека. Виновницей аварии стала 50-летняя водитель "Шевроле": она пыталась развернуться в обратную сторону, не убедившись, что встречная полоса свободна.

В итоге в бок "Шевроле" на большой скорости врезалась "Тойота". Женщина получила серьезные травмы, ее госпитализировали в больницу.

- Три пассажира автомобиля "Тойот"» также доставлены в медицинское учреждение с различными травмами. Водитель иномарки - 18 -летний житель краевого центра не пострадал. На момент ДТП был трезв, - рассказали в ГИБДД Ставрополя.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Красногвардейском районе сбили пешехода, который лежал на дороге. По показаниям водителя он увидел препятствие на проезжей части, но не успел среагировать. Пешеход скончался.