Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 декабря 2021 7:52

Ставропольский бизнесмен подделал документы и похитил у детского сада 2 млн рублей

Расследование дела завершено, материалы передали в суд
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Бизнесмен из Минераловодского городского округа пойдет под суд за мошенничество в особо крупном размере. Он выступил подрядчиком на установку тепловой системы в детском саду, подделал документы и похитил у учреждения 2 миллиона рублей.

По данным Следкома Ставропольского края, директор строительной фирмы взял обязательство купить и установить блочный индивидуальный тепловой пункт в детском саду. На эти цели ему должны были выделить 2,5 миллиона рублей.

- Однако в процессе исполнения своих обязательств подрядчик заключил договор о поставке теплового оборудования стоимостью значительно ниже той, что предполагалась изначально - около 500 тысяч рублей, - пояснили в ведомстве.

Он подделал документы с названием и стоимостью системы так, чтобы на бумаге она стоила 2,5 миллиона, а на деле - 500 тысяч рублей. Два миллиона мужчина забрал себе.

Правоохранители завершили расследование и направили дело в суд. Бизнесмену грозит срок за мошенничество.