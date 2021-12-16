Поймали, как предшественника: за что задержали начальника кадетского училища в Ставрополе, где учился сын Стаса Михайлова

Олег Степанчук. Фото: stpku.ru

В Ставрополе задержали начальника местного президентского кадетского училища, полковника Олега Степанчука. Мужчину подозревают в получении взяток и превышении должностных полномочий, рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Олег Степанчук. Фото: stpku.ru

Взятки начальник учреждения получал от родителей кадетов за гарантированное поступление. Отбор проходит в три этапа. Кандидатам нужно сдать психологический тест на то, смогут ли они учиться в пансионных условиях, а также выдержать экзамены по русскому языку, математике, иностранному языку и физподготовке. Проплаченным конкурсантам при сдаче делались поблажки.

Превышение полномочий связано с премированием сотрудников училища. Степанчук назначил некоторым подчиненным повышенные дополнительные выплаты и "лишнее" забирал себе, уточнил собеседник издания.

Олег Степанчук. Фото: stpku.ru

- Степанчук задержан в Ставрополе. Пока что ему не предъявлено обвинение. Как только это произойдет, суд изберет для него меру пресечения. От работы в училище фигурант отстранен. Расследованием занимается военные следователи, поскольку училище находится при Минобороны России, - сообщил источник "КП-Ставрополь".

ДЕЛО ПРЕДШЕСТВЕННИКА

Степанчук возглавляет президентское кадетское училище в Ставрополе с июля 2019 года. Его предшественник - Леонид Куц - был уволен со скандалом. Мужчина ушел незадолго до возбуждения на него уголовного дела.

В декабре 2017 года руководитель выплатил преподавателям солидную премию. Одной из подчиненных досталось вдвое больше. Куц вызвал женщину на ковер и пояснил, что часть выплаты нужно вернуть, потому что из-за недоразумения ей выдали средства на мероприятие. Так она и сделала. Но куда пропали деньги затем - неизвестно. В апреле 2018 года ситуация повторилась, но уже с психологами учреждения. Женщины решили не рисковать и отдали больше 27 тысяч рублей начальству.

Леонид Куц. Фото: пресс-служба СКФУ

Куц на заседании в Ленинском районном суде Ставрополя признал вину. За злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество мужчина получил штраф в 220 тысяч рублей.

ЧТО ИЗВЕСТНО О КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ И ЕЕ НАЧАЛЬНИКЕ

В кадетском корпусе учился сын певца Стаса Михайлова - Никита. Парень связал свою жизнь с армией, и отец решил, что училище в Ставрополе хорошо подходит ему. В 2016 году артист приезжал в учреждение и посадил там дерево на Аллее Славы.

Такие известные гости не часто заезжают в училище. Фото: www.stpku.ru

- Каждый год в среднем 15% наших выпускников завершают обучение с медалью «За особые успехи в учении». О чем это говорит? Конечно, о том, что растет востребованность выпускников нашего училища в лучших вузах страны, - говорил в интервью для "Вестника военного образования" Степанчук.

В училище работает больше 200 педагогов, среди которых 15 почетных работников образования, 35 докторов и кандидатов наук. Среди них и сам Степанчук: он кандидат педагогических наук, доцент. Служил мужчина в Забайкальском и Дальневосточном военных округах. Прошел путь от заместителя командира учебной танковой роты по политической части до заместителя командира танкового полка мотострелковой дивизии. Затем работал в системе высшего образования Минобороны России. Возглавлял Федеральный инновационный центр обучения персонала.