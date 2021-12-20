В 2021 году аграрии Ставрополья продали за рубеж 2,2 млн тонн зерна

В 2021 году объем экспорта зерновых культур, собранных в Ставропольском крае, составил 2,2 миллиона тонн. Об этом рассказал первый зампред правительства региона Владимир Ситников.

Зерно отправляли в Турцию, Армению, Египет, Грузию и другие страны. Всего с начала года собрали и заготовили более 10 миллионов тонн зерновых культур, около 6 миллионов останутся на 2022 год.

По сравнению с прошлым годом, в 2021-ом повысилась рентабельность сельхоз отрасли, в частности, из-за кампании поддержки аграриев Ставропольского края. Предпринимателям выделяют субсидии и дают льготы. Финансирование АПК в 2021 году составило 4,6 миллиарда рублей.