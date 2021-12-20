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Происшествия20 декабря 2021 10:45

Прокуратура Ставрополья начала проверку ДТП с тремя пострадавшими в маршрутке

Он удара общественный транспорт перевернулся на бок
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Прокуратура Новоалександровского района Ставрополья начала проверку после ДТП с участием пассажирской маршрутки и легкового автомобиля. В аварии пострадали 3 пассажира.

- Водитель автомобиля Рено Дастер, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и спровоцировал столкновение с пассажирской маршруткой. Удар пришелся на заднее колесо ГАЗели, в результате чего автомобиль перевернулся на бок, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Ставропольского края.

Всего в маршрутке находились пять человек, трое получили ушиби и ссадины - обошлось без серьезных травм. На место прибыли медики и оказали им помощь.

Прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, а также степень вины каждого участника аварии.