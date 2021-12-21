16 человек пострадали в ДТП на Ставрополье за прошедшие сутки

В Ставропольском крае за 20 декабря произошло 10 ДТП, в которых пострадало 16 человек, один ставрополец погиб. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Ставрополья.

Из-за нарушения безопасной дистанции в Нефтекумском округе столкнулись грузовой автомобиль и легковушка. Водитель Хендэ Акцент на большой скорости влетел в КамАЗ с пустой цистерной. Пострадал виновник ДТП и три его пассажира, которые находились в автомобиле. Водитель грузовика не получил травм.

За рулем Акцента был 70-летний житель округа.

А в Невинномысске водитель пассажирской маршрутки сбил пешехода, который пересекал дорогу по переходу.

- С крайне тяжелыми травмами 63-летняя женщина госпитализирована. За рулем пассажирского автомобиля находился 49-летний местный житель, пассажиров в салоне не было. Мужчина был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. По факту автоаварии проводится проверка, - сказано в сообщении ведомства.