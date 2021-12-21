На Ставрополье водителя автобуса с 20 пассажирами задержали за пьяным вождением

В ГИБДД Ставропольского края рассказали, что в Левокумском округе пьяный водитель автобуса перевозил 20 пассажиров. Перед поездкой он выпил вместе с его же пассажиры, которые потом не побоялись, что за рулем будет пьяный человек.

Автоинспекторы заметили лихой поворот большого автобуса, при котором транспорт выехал на встречную полосу. Полиция остановила водителя, чтобы разобраться с нарушителем, но оказалось все куда серьезнее.

- Гражданин признался, что осуществляет перевозку рабочих одного из предприятий в Нефтекумский округ. Перед поездкой вместе с пассажирами употребляли спиртное. В салоне находились 20 пассажиров. Зная о том, что водитель находится в нетрезвом состоянии, пассажиры не побоялись сесть к нему в автобус, - рассказали в ведомстве.

После освидетельствования 54-летнего водителя аппарат показал 1,2 мг на литр паров этанола в воздухе - серьезная цифра.

Теперь водителю грозит лишение прав на 3 года и штраф до 35 тысяч рублей. Возбудили несколько административных материалов.