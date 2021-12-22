На Ставрополье 82-летний мужчина устроил смертельное ДТП

Утром 21 декабря в Петровском округе Ставропольского края произошло смертельное ДТП с двумя участниками. По данным ГИБДД региона, автомобили столкнулись на 518 километре трассы "Астрахань - Элиста - Ставрополь".

- Водитель автомобиля Форд Фокус на перекрестке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной дороги со стороны с. Константиновское, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Опель Астра, который двигался по главной дороге со стороны г. Светлограда, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Виновник аварии, 82-летний водитель Форда скончался на месте от полученных травм. К медикам обратилась пассажирка Опеля, автомобилист не пострадал.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе задержали пьяного водителя автобуса, который вез 20 пассажиров. Когда он совершал поворот, при этом опасно пересекая сплошную линию, его заметили автоинспекторы.