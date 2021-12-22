В Минздраве Ставрополья рассказали, что может остановить пятую волну COVID-19

Во время брифинга министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников заявил, что эпидемиологическая ситуация в регионе постепенно стабилизируется, и есть шанс "сбить" пятую волну коронавируса.

Этому могут поспособствовать длинные новогодние выходные. Колесников объяснил, что это отличный повод остаться дома и проводить семейные праздники именно в семейном кругу, без массовых вечеринок.

- Поэтому я ожидаю, что "длинные" новогодние каникулы позволят приостановить распространение среди населения коронавирусной инфекции. Новый год и Рождество — это, прежде всего, семейные праздники, и мы рассчитываем, что у людей хватит здравого смысла ограничить посещение мест массового пребывания населения. Это, возможно, позволит сбить пятую волну, которую ученые ожидают в конце января, - заявил министр.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 450 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 833 человека выздоровели и вернулись домой, 29 - скончались.