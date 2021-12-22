На Ставрополье выявили 450 случаев коронавируса к утру 22 декабря

В Ставропольском крае за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 450 человек. Полностью выздоровели 833 пациента региональных больниц, 29 человек скончались. Об эпидемиологической ситуации рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

- Прививку сделали уже более 1 миллиона 164 тысяч человек. Берегите себя и будьте здоровы! - написал Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

По состоянию на 21 декабря наибольшее число зараженных зафиксировались в Ставрополе - здесь заболели 167 человек. В Невинномысске заразилось 45 жителей. В Георгиевском округе диагноз подтвердился у 35 человек, в Буденновском – у 27, в Кисловодске у 23. В Советском округе заболело 20 человек.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на время новогодних праздников в регионе могут отменить QR-коды.