В Ставропольском крае на время новогодних праздников отменят QR-коды

Предприниматели Ставрополья потребовали отменить QR-коды, так как они наносят большой урон их бизнесу Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 декабря 2021 года во время собрания координационного совета по борьбе с коронавирусом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что нужно отменить QR-коды на время праздничных дней.

- Падают обороты, особенно в эти предновогодние дни. Прошу вас отработать на период праздничных дней, начиная с конца этой недели, мораторий на QR-коды и ввести его на территории Ставропольского края, - заявил политик.

Мораторий - это право на отсрочку чего-либо, в конкретном случае - обязанности использовать прививочный сертификат для посещения общепитов, культурных учреждений и других общественных мест.

Напомним, за последние сутки в регионе выявили 463 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Снова растет летальность - за день скончались 32 человека, а выздоровели 153 пациента. Если раньше наблюдалось снижение заболеваемости, сейчас она снова возвращается в прежние значения.

- За весь период прививку от COVID-19 в нашем крае сделали уже 1 миллион 158 тысяч человек. В том числе почти 959 тысяч завершили иммунизацию, получив оба компонента вакцины, - рассказал Владимиров.

Отметим, сейчас на территории Ставропольского края действует требование предъявлять QR-код для прохода в общественные места: кафе, рестораны, театры, кино и т.д.

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