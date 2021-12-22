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Здоровье22 декабря 2021 13:56

На Ставрополье за месяц темпы заражения COVID-19 упали с 550 до 450 человек

Минздрав региона заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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22 декабря во время брифинга министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников сообщил о снижении темпов заболеваемости коронавирусом в регионе. За месяц среднесуточный показатель заражения с 550 человек упал до 450 человек.

- Для нас самый важный показатель - занятость коечного фонда, а второй - выявляемость внебольничных пневмоний, - пояснил глава ведомства.

Сейчас в регионе остаются свободными около 18% ковид-коек, которые развернули в медицинских учреждениях. Количество выздоровевших пациентов колеблется день ото дня, но за прошедшие сутки выздоровели 833 человека при 450 зараженных.

Ранее Колесников рассказал, как жители региона могут остановить пятую волну коронавируса. В этом всем помогут длинные новогодние праздники.