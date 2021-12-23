На Ставрополье водитель сбил подростка на пешеходном переходе и сбежал

В Андроповском округе на трассе "Кавказ" неизвестный водитель сбил подростка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу вместе со своей мамой. Водитель не предоставил преимущество движения, наехал на ребенка и сбежал с места преступления.

Родительницу автомобиль не задел. Если бы не она, подросток мог долго пролежать с переломами на заснеженной улице. Женщина отвезла ребенка в больницу, где ему диагностировали перелом плеча и травму головы.

- Сотрудниками Госавтоинспекции в настоящее время устанавливается марка и регистрационный знак автомобиля (предположительно, легковой автомобиль, серебристого цвета), на котором был совершен наезд, изучаются камеры наблюдения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас проводят проверку. За побег с места ДТП водителю уже грозит лишение прав, а травма несовершеннолетнего является отягчающим фактором проступка.