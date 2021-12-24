МТС включила интерактивное ТВ на Кавминводах

В курортном регионе начался первый этап запуска технологии интерактивного ТВ - Internet Protocol television (IPTV).

Получить доступ к новому сервису уже могут все жители Кисловодска и Ессентуков, возможностью воспользовались хозяева 5000 квартир. Финальные настройки услуги идут сейчас в Железноводске, Минводах, поселке Анджиевском, а также в Левокумке.

В следующем году покрытие интерактивным ТВ расширится на КМВ минимум вдвое. Пользователи сервиса получают доступ к интересующему видеоконтенту в удобное для себя время.

Новая технология позволяет повторно просматривать любимые фильмы и передачи за последнюю неделю, использовать функцию перемотки, устанавливать напоминания о любимом матче и многое другое. При этом обновление и расширение числа каналов происходит одинаково для всех пользователей, вне зависимости от срока давности их подключения.

Кстати, при подключении сразу нескольких услуг МТС в пакете - фиксированных и мобильных - можно сэкономить до 30% ежемесячных расходов на аналогичные сервисы.