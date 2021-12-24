Судмедэксперт из Ставрополя пойдет под суд за 25 взяток

Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц утвердил обвинительное заключение для бывшего руководителя регионального филиала № 24 бюро судебно-медицинской экспертиз. Его будут судить по 25 эпизодам получения взяток.

Сотрудники СУ СКР по Ставропольскому определили всю последовательность преступлений. , С 2015 по 2018 год лицо создала группу из числа подчиненных, которая за взятки устанавливала групп инвалидности. Суммы взяток зависели от состояния здоровья и возраста взяткодателя. Например, бессрочная группа инвалидности с учетом ежегодного продления стоила до 350 тысяч рублей.

- В результате преступных действий общая сумма взятки составила более 3,1 млн рублей, обвиняемым получено более 400 тысяч рублей. Им заключено досудебное соглашение в связи, с чем уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В отношении иных участников ОГ расследование продолжается, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.

Саму преступную группу выявили сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю и региональное управление ФСБ России. Пресс-служба прокуратуры сообщает, что дело передано в Октябрьский районный суд Ставрополя.