На Ставрополье женщина зарезала сожителя из чувства ревности

В Предгорном округе полиция задержала женщину по подозрению в убийстве человека. По данным ведомства, она зарезала своего сожителя из чувства ревности. Против нее возбудили уголовное по статье "убийство".

- Вечером 22 декабря текущего года в одном из домовладений села Юца между подозреваемой и ее сожителем произошла ссора на почве ревности, в ходе которой женщина нанесла мужчине один удар ножом в область шеи. От полученных повреждений 42-летний потерпевший скончался на месте, - рассказали в Следкоме Ставропольского края.

Правоохранители уже осмотрели место преступления, назначили ряд экспертиз. Женщина задержана, идет расследование.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об аресте двух уроженцев Ставропольского края, которые в 1999 году в группировке боевиков Басаева убили полицейских.