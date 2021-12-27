Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 декабря 2021 11:11

На Ставрополье женщина зарезала сожителя из чувства ревности

Правоохранители задержали подозреваемую и завели уголовное дело
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Предгорном округе полиция задержала женщину по подозрению в убийстве человека. По данным ведомства, она зарезала своего сожителя из чувства ревности. Против нее возбудили уголовное по статье "убийство".

- Вечером 22 декабря текущего года в одном из домовладений села Юца между подозреваемой и ее сожителем произошла ссора на почве ревности, в ходе которой женщина нанесла мужчине один удар ножом в область шеи. От полученных повреждений 42-летний потерпевший скончался на месте, - рассказали в Следкоме Ставропольского края.

Правоохранители уже осмотрели место преступления, назначили ряд экспертиз. Женщина задержана, идет расследование.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об аресте двух уроженцев Ставропольского края, которые в 1999 году в группировке боевиков Басаева убили полицейских.