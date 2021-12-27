ФСБ арестовала двух ставропольцев, напавших на полицейских в составе банды Басаева

Во время атаки боевиков погибли более 280 военнослужащих и правоохранителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники ФСБ задержали двух уроженцев Ставропольского края, которые являлись членами банды Шамиля Басаева. По предварительным данным, они участвовали в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году.

Арестованными оказались Ильхан Канмурзаев 1979 года рождения и Каирбек Бакиева 1972 года рождения. Они примкнули к боевикам и убили военных во время нападения в Дагестане. Против них уже возбуждены уголовные дела за бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, в 1999 году банда боевиков с лидерами Шамилем Басаевым и Эмиром Хаттабом организовали вооруженное крупное нападение на сотрудников правопорядка в Дагестане. Начались боевые действия, в результате которых погибли более 280 служащих, ранены - более 800.

Членов банды Басаева до сих пор разыскивают, арестовывают и передают в руки суда.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об аресте еще двух уроженцев Ставропольского края по тому же инциденту. Они принимали участие в нападении на Ботлихский район, добровольно в середине июля 1999 года стали участниками группировки.

И с 7 по 24 августа в числе тысячи террористов, вооруженных гранатами и автоматами, совершили кровавый мятеж. Чеченские боевики устроили массированный обстрел по российским военнослужащим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевик банды Басаева получил четверть века тюрьмы за нападение на Новолакский район Дагестана

Тогда в результате нападения были захвачены селения Шушия, Ахар, Амиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское (подробнее)