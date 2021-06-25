Член банды Басаева и Хаттаба с пожизненным получил еще 13 лет за нападение на военных в 2000 году

Его срок сложился с учетом предыдущих судимостей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Генпрокуратуре России по СКФО и ЮФО сообщили, что Южный окружной военный суд вынес приговор члену банды Басаева и Хаттаба Магомеду Алханову. Он получил 13 лет лишения свободы поверх уже имеющегося пожизненного срока за участие в нападении на десантников в 2000 году.

- Установлено, что подсудимый в составе вооруженной банды под общим руководством Шамиля Басаев и Хаттаба участвовал в вооруженном мятеже и в феврале - марте 2000 года в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики совершил вооруженное нападение на военнослужащих Вооруженных Сил РФ, - сказано в сообщении.

Алханова задержали 16 июня 2021 года и сразу же поместили под арест. Следователи установили его причастность к убийству военных, тюремный срок складывался с учетом прошлых судимостей. По этому делу ему вменяли "посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности".

Пока что приговор не вступил в законную силу.

Напомним, банда Басаева устроила теракт в Буденновске в 1995 году с захватом больницы. В тот день погибли 129 человек. Позже, в 2000 году, боевики напали на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ. Это произошло в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Тогда погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.

Следователи все еще ищут всех членов банды Басаева. Ранее уже задержали и осудили четырех боевиков. Например, житель Ставропольского края Мавлимберди Акбулатов получил 14 лет колонии строго режима.

По этому уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыски. Уголовное преследование в отношении семерых боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью.

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