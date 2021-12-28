Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 декабря 2021 7:51

На Ставрополье 14 человек пострадали в ДТП за 27 декабря

Всего произошло 6 аварий, погибших нет
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: УГИБДД Ставропольского края

Фото: УГИБДД Ставропольского края

За 27 декабря в Ставропольском крае произошло 6 автомобильных аварий, в которых пострадали 14 человек. Их госпитализировали в больницы. Погибших, к счастью, нет.

Тройное ДТП случилось в Георгиевске, причиной стало нарушение очередности проезда на перекрестке. В итоге столкнулись три автомобиля, пострадали 6 человек.

- На нерегулируемом перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса водитель автомобиля ВАЗ-21074, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилями Митсубиши и Лада Гранта, который двигались по главной дороге, - рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

В итоге в больницу отправили водителя и три пассажира "семерки", хозяина иномарки и его пассажира. Виновник аварии получил права весной 2021 года и уже не один раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. При этом, он не "юный автомобилист" - мужчине 31 год.

Правоохранители начали проверку.