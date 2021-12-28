На Ставрополье 14 человек пострадали в ДТП за 27 декабря

Фото: УГИБДД Ставропольского края

За 27 декабря в Ставропольском крае произошло 6 автомобильных аварий, в которых пострадали 14 человек. Их госпитализировали в больницы. Погибших, к счастью, нет.

Тройное ДТП случилось в Георгиевске, причиной стало нарушение очередности проезда на перекрестке. В итоге столкнулись три автомобиля, пострадали 6 человек.

- На нерегулируемом перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса водитель автомобиля ВАЗ-21074, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилями Митсубиши и Лада Гранта, который двигались по главной дороге, - рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

В итоге в больницу отправили водителя и три пассажира "семерки", хозяина иномарки и его пассажира. Виновник аварии получил права весной 2021 года и уже не один раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. При этом, он не "юный автомобилист" - мужчине 31 год.

Правоохранители начали проверку.