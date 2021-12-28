Губернатор Ставрополья прокомментировал захват заложников в больнице Светлограда

Инцидент произошел 28 декабря 2021 года, в центральной районной больнице Светлограда Петровского городского округа. По предварительной информации, пьяный мужчина заперся в кабинете в здании местной ЦРБ и выстрелил несколько раз из оружия в стены и потолок.

Правоохранительные органы среагировали оперативно. Опасного мужчину задержали. Пострадавших при этом нет. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Ранее собственный источник «КП-Северный Кавказ» подтвердил факт нападения и сообщил, что обошлось без жертв. Мужчину задержали и увезли правоохранители.

- Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу в больнице города Светлограда, пострадавших нет, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ведутся следственные действия. Режим работы учреждения здравоохранения в целом не нарушен.

- Ситуация под контролем. О новостях буду сообщать, - подытожил губернатор Ставрополья.