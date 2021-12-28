В Светлограде мужчина с оружием ворвался в местную больницу и взял заложников

Обошлось без пострадавших. Фото: предоставил очевидце

28 декабря 2021 года в Светлограде мужчина взял заложников в Петровской районной больнице. На место происшествия приехала полиция. Еще до получения официальной информации собственный источник "КП-Северный Кавказ" подтвердил факт нападения и сообщил, что обошлось без жертв. Мужчину задержали и увезли правоохранители.

Персонал и пациенты сильно испугались за свои жизни. Фото: предоставлено очевидцем

Позже правоохранительные органы дали комментарии по данному инциденту.

- Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу в больнице города Светлограда, пострадавших нет, - рассказали в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров отреагировал на ситуацию в официальном Инстаграм-аккаунте.

- Правоохранительные органы среагировали очень быстро. Опасного гражданина задержали. Пострадавших при этом нет. Режим работы учреждения здравоохранения в целом не нарушен. О новостях буду сообщать, - написал губернатор.

Фото: предоставлено очевидцем

Преступником оказался врач-реаниматолог Андрей М., который работал в этой больнице. Его жена трудится медсестрой в том же учреждении, и он заподозрил ее в измене. Мужчина решил разобраться с проблемой радикально, поэтому выпил, взял оружие и пошел на работу.

- Подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медицинской сестрой. Подозревая о служебном романе своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения, - рассказали в Следственном комитете Ставрополья.

При этом коллеги и друзья отзывались об Андрее как о хорошем парне, увлекающимся спортом. В 2018 году врач пытался покорить Эльбрус. За несколько дней группа дошла до высоты в 5000 метров и развернулась. Сам Андрей проявлял дисциплинированность и был достаточно радушен, рассказал его попутчик Ильдар.

В медицине Андрей М. уже много лет. По информации "КП-Ставрополь", в районной больнице он только подрабатывает. Всего же у него три места работы, одно из которых - частная клиника.

Мужчина решил, что оружие в руках добавит весомости его словам в разговоре с женой. Фото: личная страничка героя в соцсетях

Следователи возбудили уголовное дело против врача по статье "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия". А прокуратура начала проверку и взяла на контроль расследование.

Сейчас в больнице спокойно, персонал продолжает работу в штатном режиме.

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