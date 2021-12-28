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Происшествия28 декабря 2021 12:03

На стрелявшего в больнице Светлограда врача завели дело за хулиганство

Он открыл огонь из оружия прямо в коридоре медучреждения
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Следственный комитет Ставрополья сообщил, что против врача, который пришел в больницу Светлограда с оружием, завели уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".

- В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 28 декабря текущего года подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медицинской сестрой. Подозревая о служебном романе своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения, - сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура уже начала проверку и взяла на контроль ход расследования этого дела. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

Ранее "КП-Северный Кавказ" публиковала фото с места событий, а также фото врача, который открыл огонь в больнице.